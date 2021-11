Bundespräsident Van der Bellen mit Appell an Bund und Länder

„Die Pandemielage in Österreich ist ernst. Sehr ernst“, meinte Van der Bellen wörtlich in der Botschaft an Bundesregierung und Landesregierungen. Die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen sei besorgniserregend, „teilweise bereits unerträglich“. Das Gesundheitspersonal sei an seiner Belastungsgrenze. Es drohe die Überlastung und die Prognosen für die nächsten Wochen verhießen nichts Gutes, warnte der Bundespräsident. „Es muss gehandelt werden.“