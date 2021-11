Drei Österreicherinnen im Parallel-Finale der Top 16

Drei von neun angetretenen ÖSV-Frauen haben am Samstag beim Weltcup-Parallel-Rennen in Lech/Zürs den Einzug ins Finale der Top 16 geschafft. Katharina Liensberger als Zehnte unmittelbar vor Elisa Mörzinger sowie Stephanie Brunner (14.) sind in der Entscheidung ab 17.00 Uhr (live ORF 1) dabei. Qualifikations-Siegerin wurde die Norwegerin Thea Louise Stjernesund in Gesant 48,05 Sek. vor der Slowenin Andreja Slokar (+0,42) und ihrer Landsfrau Kristin Lysdahl (+0,49).