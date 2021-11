Norwegen gegen Lettland 0:0 - Türkei neuer Gruppe-G-Zweiter

Die Türkei hat sich am Samstag in der Fußball-WM-Qualifikation im Kampf um die Play-off-Teilnahme einen Vorteil verschafft. Der WM-Dritte von 2002 feierte gegen Gibraltar einen 6:0-Heimsieg und schob sich damit aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz in der Gruppe G vor Norwegen auf Rang zwei. Die Norsker erreichten vor eigenem Publikum gegen Lettland nur ein 0:0.

In der letzten Runde treffen die Skandinavier am Dienstag auswärts auf die Niederländer, die am Samstagabend mit einem Auswärtserfolg gegen Montenegro das WM-Ticket fixieren konnten. Die Türken treten in Montenegro an.