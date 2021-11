Kuba entzog spanischer Nachrichtenagentur EFE Akkreditierung

Kubas Behörden haben den Journalisten der spanischen Nachrichtenagentur EFE überraschend die Akkreditierungen entzogen. Das bestätigte der EFE-Bürochef in Havanna, Atahualpa Amerise, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Einen genauen Grund hätten die Behörden nicht genannt, auch sei nicht klar, ob es sich um einen vorübergehenden oder definitiven Akkreditierungsentzug handle. Ein möglicher Zusammenhang: Für Sonntag und Montag waren landesweite Oppositionsproteste angesagt.

Die Sanktionierung der größten spanischsprachigen Nachrichtenagentur weltweit erfolgt am Vortag einer angekündigten Protestaktion des Regierungskritikers Yunior García. García will am Sonntag auf einer zentralen Straße in Havanna demonstrieren, obwohl die Behörden für diesen Fall seine Festnahme angekündigt haben.