USA richten Warnung an China wegen Drucks auf Taiwan

Die USA haben kurz vor einem Videogipfel von Präsident Joe Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping eine Warnung an Peking wegen des wachsenden Drucks auf Taiwan gerichtet. Außenminister Antony Blinken habe im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen „seine Besorgnis über den anhaltenden militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck der Volksrepublik China auf Taiwan geäußert“, erklärte das Außenministerium am Samstag (Ortszeit).

Blinken und Wang sprachen nach Angaben des Außenministeriums am Freitag in Vorbereitung auf den Videogipfel am Montag. Der US-Vertreter forderte demnach, dass sich Peking an einem konstruktiven Dialog beteilige, um die Taiwan-Frage „friedlich und in einer Weise zu lösen, die mit den Wünschen und Interessen der Menschen auf Taiwan übereinstimmt“.