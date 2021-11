Argentinien wählt neues Parlament

In Argentinien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise droht der linken Regierung von Präsident Alberto Fernández eine Niederlage. Nach allen Umfragen wird sein Bündnis „Frente de Todos“ („Front aller“) deutlich schlechter abschneiden als die konservative Bewegung „Juntos por el Cambio“ („Gemeinsam für den Wandel“). Mit ersten Prognosen und dann auch ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Montag (MEZ) gerechnet.