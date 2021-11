Südafrikanischer Autor Wilbur Smith 88-jährig verstorben

Der südafrikanische Schriftsteller Wilbur Smith ist tot. Smith verstarb am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Kapstadt, wie sein Verlag mitteilte. Am Morgen habe er noch zusammen mit seiner Frau gelesen und geschrieben. Der in Sambia geborene Bestsellerautor ist unter anderem für seinen 1964 erschienenen Debütroman „When the Lion Feeds“ (In der Umarmung des Löwen/Der Unbesiegbare) bekannt.