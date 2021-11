Rossi zum Abschied Zehnter - Ducati feiert Dreifachsieg

Valentino Rossi hat am Sonntag in Valencia Abschied von der MotoGP genommen. Nach 25 Jahren im Grand-Prix-Zirkus und neun Weltmeistertiteln, sieben in der Motorrad-Königsklasse, fuhr der 42-jährige Italiener bei strahlendem Himmel als Zehnter über die Ziellinie. Ducati holte durch Sieger Francesco Bagnaia, Jorge Martin und Jack Miller alle Podiumsplätze. Als Weltmeister war bereits vor dem Saisonfinish Fabio Quartararo auf Yamaha festgestanden. Der Franzose wurde Fünfter.