Kärnten überlegt regionale Verschärfungen

Der Sonntag beschlossene Lockdown für Ungeimpfte soll das Ende der Lockdown-Fahnenstange sein - zumindest wenn es nach Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) geht. Von einem generellen Lockdown, also auch für Geimpfte, hält der Landeshauptmann nichts, sagte Wallner im APA-Gespräch. Eine bundesweite Verschärfung der Maskenpflicht kann er sich aber vorstellen. Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) will dagegen am Montag über regionale Verschärfungen beraten.

„Basierend auf dem Wortlaut der Verordnung werden wir schauen, was in Kärnten noch mehr verschärft wird“, erklärte Kaiser bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Abhängig davon, was der Hauptausschuss im Nationalrat heute an Maßnahmen beschließe, behalte sich Kärnten weitergehende Maßnahmen vor. Dazu soll es am Montag eine weitere Sondersitzung des Koordinationsgremiums geben. Eine Verschärfung könnte es laut Kaiser in Bezug auf die Maskenpflicht geben weiters könne es Regelungen zur Reduzierung der Kontakte geben, meinte der Landeshauptmann.