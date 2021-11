Hirschbühl gewinnt Parallelrennen in Lech/Zürs vor Raschner

Christian Hirschbühl hat am Sonntag den Parallelbewerb in Lech/Zürs gewonnen und seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 31-jährige Vorarlberger setzte sich im rein österreichischen Finale gegen den Tiroler Dominik Raschner durch, Dritter wurde der Norweger Atle Lie McGrath nach einem Duellerfolg gegen seinen Landsmann Henrik Kristoffersen. Das Rennen fand vor 3.000 Zuschauern statt und war das einzige mit diesem Format in diesem Winter.