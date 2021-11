Eine Frau ist Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf bei einem Streit um Drogen getötet worden. Die Frau erlitt mehrere Messerstiche am Oberkörper und starb noch am Tatort. Ein Tatverdächtiger wurde im Wohnhaus - dabei handelt es sich um betreute Wohnungen - festgenommen. Der 45-Jährige soll auch einen weiteren Mann bei der Auseinandersetzung schwer verletzt haben.