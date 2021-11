Hirschbühl gewinnt Parallelrennen in Lech/Zürs vor Raschner

Christian Hirschbühl hat am Sonntag den Parallelbewerb in Lech/Zürs gewonnen und seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 31-jährige Vorarlberger setzte sich im rein österreichischen Finale gegen den Tiroler Dominik Raschner durch, Dritter wurde der Norweger Atle Lie McGrath nach einem Duellerfolg gegen seinen Landsmann Henrik Kristoffersen. Das Rennen fand vor 3.000 Zuschauern statt und war das einzige mit diesem Format in diesem Winter, beim Finale folgt noch ein Teamevent.

Der Qualifikationsschnellste Raschner zeigte bis zum allerletzten Lauf eine souveräne Vorstellung, setzte sich im Achtelfinale gegen den Belgier Armand Marchant durch, im Viertelfinale gegen den Slowenen Stefan Hadalin und im Halbfinale gegen McGrath. Hirschbühl indes überzeugte in jedem seiner K.o.-Duelle gegen den Slowenen Zan Kranjec, den Kanadier Trevor Philp und Kristoffersen mit sehenswerten Aufholjagden im Re-Run. So auch im Finale auf dem roten Kurs.

„Ich habe mich von den Rückständen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich check das jetzt grad nicht, das ist unglaublich“, sagte Hirschbühl, der für den ersten Erfolg eines Vorarlbergers seit Christian Greber vor zwanzig Jahren sorgte. Es ist für ihn erst der zweite Top-Fünf-Rang in der Laufbahn in einem Weltcupbewerb nach Platz vier 2017 im Slalom von Wengen.

Raschner erreichte den zweiten Top-Ten-Rang seiner Karriere, vor einem Jahr war er ebenfalls im Parallelbewerb in Lech/Zürs Neunter. Der um 7/100 Sekunden knapp verpasste Triumph ärgerte ihn nicht. „Ich freue mich so über den zweiten Platz, das ist einfach geil, muss ich sagen. Ich habe einfach probiert, mein bestes Skifahren abzurufen, das ist mir gelungen.“

Nach Platz zwei für Roland Leitinger im Sölden-Riesentorlauf ging es also auch im zweiten Saisonrennen für die ÖSV-Männer aufs Stockerl. „Der Riesentorlauf war nicht unsere beste Disziplin, jetzt sind wir zurück. Das ist zwar nur Parallel, aber wir fahren mit dem Riesenski“, sagte ÖSV-Sportdirektor Anton Giger im ORF-TV. Hirschbühl führt wie der in Lech/Zürs nicht gestartete Sölden-Sieger Marco Odermatt (Schweiz) den Gesamtweltcup an, Österreich übernahm Rang eins in der Nationenwertung vor der Schweiz.