Gestiegene Corona-Stichrate in Oberösterreich

Das am Wochenende vom Land Oberösterreich breit angelegte Impfangebot scheint von den Menschen angenommen worden zu sein. Allein am Samstag ließen sich 10.963 Personen den ersten, zweiten oder dritten Stich geben. Vor einer Woche waren das zum Vergleich 4.171 Menschen. Ab Montag startet zusätzlich eine Impflotterie.

40 Hausarzt-Ordinationen nahmen am Wochenende an der Impf-Aktion in fast allen Bezirken in Oberösterreich teil, zusätzlich zu den 18 öffentlichen Impfstraßen. Bis 14. Jänner 2022 heißt es dann „G‘impft gewinnt“, womit eine Impflotterie mit mehr als 1.000 Preisen ausgerollt wird, um zusätzlich Anreiz für eine Corona-Immunisierung zu schaffen.