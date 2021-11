Mückstein plant nächtliche Ausgangsbeschränkung für Geimpfte

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will am Mittwoch über weitere Verschärfungen der Coronamaßnahmen diskutieren - darunter nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte. „Es wird auch für geimpfte Menschen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Das ist Teil des Maßnahmenpakets, das am Tisch liegt“, sagte der Minister am Sonntagabend in der „ZiB 2“ des ORF. Die angekündigte Impfplicht für Gesundheitspersonal soll nun gesetzlich vorbereitet werden.

Am Mittwoch will Mückstein - zehn Tage nach ihrem Inkrafttreten - Bilanz über die „2G-Regel“ ziehen und mit den Ländern über weitere Maßnahmen verhandeln. Dabei möchte er das am Freitag von Wissenschaftern vorgelegte Maßnahmenpaket - unter anderem FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und PCR-Tests auch für Geimpfte - vorschlagen. Außerdem plant der Gesundheitsminister auch Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte, und zwar in den Nachtstunden. Details nannte er nicht. „Ich habe das heute vorgelegt. Das ist mit den Experten akkordiert, wird mit Bundesregierung und Ländern besprochen“, sagte Mückstein. „Hier erwarte ich mir eine Entscheidung am Mittwoch.“ Abzuwarten bleibt, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Die ÖVP hatte Einschränkungen für Geimpfte zuletzt vehement abgelehnt.