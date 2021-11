Biden kündigt „harten Wettbewerb“ mit China an

US-Präsident Joe Biden setzt nach Angaben des Weißen Hauses im Umgang mit China auf einen „harten Wettbewerb“, will einen offenen Konflikt aber verhindern. Diesen Kurs werde Biden in einer Videokonferenz mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am Montagabend (Ortszeit, 01.45 Uhr MEZ Dienstag) vertreten, kündigte eine ranghohe Beamtin des Weißen Hauses in Washington an. Die USA erwarteten, dass sich China an internationale Normen halte.