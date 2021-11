Katrin Hornek wird mit Otto Mauer Preis 2021 ausgezeichnet

Die 1983 in Niederösterreich geborene und in Wien lebende Künstlerin Katrin Hornek erhält den diesjährigen Mrsg. Otto Mauer Preis. Die mit 11.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihr am 2. Dezember überreicht, teilte der Otto Mauer Fonds, der den Preis vergibt, am Montag mit. Hornek überzeugte die Jury mit einer künstlerischen Praxis, die „in einer unverkennbaren Formensprache auf vielgestaltige Weise das ‚Anthropozän‘ hinterfragt“.