Fliegen, nicht tanzen: Das Staatsballett „im Siebten Himmel“

Die wichtigste Neuerung, die Ballettchef Schläpfer an seinem vor 15 Jahren und weit weg von Wien entstandenen „Marsch, Walzer, Polka“ vorgenommen hat, ist wahrscheinlich nicht die Addition der koketten „Neuen Pizzicato-Polka“, sondern die Ausstattung: Während in Schläpfers ursprünglicher Kreation vor allem in Adams- und Evakostüm getanzt wurde, setzt man für das Haus am Ring auf verspielte Opulenz mit den Livreen von Susanne Bisovksy, die irgendwo zwischen Wiener Bauernball und Moulin Rouge leben. Das ist bildgewaltig und sprechend, etwa bei der „Annen-Polka“, in der karikaturhaft ausgetanzten Trotzphase eines jungen Mädels, und in den „Sphärenklängen“ mit seinen dunklen, in Netzstrumpf-Einteiler gehüllten Fabelwesen.