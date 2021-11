Argentiniens Regierung verliert Mehrheit im Parlament

Das in Argentinien regierende Mitte-links-Bündnis steht nach Zwischenwahlen am Sonntag ohne Mehrheit im Parlament dar. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen hat die Regierungskoalition von Präsident Alberto Fernández nämlich im Senat nur noch 35 der 72 Sitze. Im Abgeordnetenhaus - dem Unterhaus - hatte das Regierungsbündnis zuvor schon keine Mehrheit mehr.

Der Analyst Gabriel Puricelli von der Universität Buenos Aires geht davon aus, dass die Opposition nun „höchstwahrscheinlich ihre Blockademacht in der Legislative nutzen“ werde .Fernández dürfte nun gezwungen sein, in den beiden letzten Jahren seiner Amtszeit Zugeständnisse an die Opposition machen zu müssen, um Gesetze zu verabschieden oder Schlüsselpositionen, etwa an Gerichten, zu besetzen.