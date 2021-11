Siebenjährige in Wien von Auto angefahren und verletzt

Eine Siebenjährige ist am Sonntag in Wien-Leopoldstadt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 35-jährige Vater des Mädchens war selbst mit seinem Pkw unterwegs und in der Sturgasse in zweiter Spur neben geparkten Fahrzeugen stehengeblieben, um seine Tochter aussteigen zu lassen. Das Kind kletterte auf der rechten Seite hinaus und ging hinter dem Heck vorbei, um die Fahrbahn zu überqueren. Dann wurde es von dem aus der Gegenrichtung kommenden Auto erfasst.