Migranten an Grenze - EU verschärft Sanktionen gegen Belarus

Nach Angaben von Machthaber Alexander Lukaschenko bemüht sich Belarus um die Rückführung von Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze in ihre Heimatländer. „Es wird aktiv daran gearbeitet, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie bitte nach Hause zurückkehren sollen. Aber niemand will zurückkehren“, sagte Lukaschenko am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Belarus wolle überdies „keinen Grenzkonflikt“ mit Polen.

Der Irak bietet seinen in Belarus gestrandeten Landsleuten Rückflüge an. Die irakische Regierung habe für Donnerstag einen Rückflug organisiert, sagte ein Sprecher des deutschen Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Bereits im August habe die Regierung in Bagdad freiwillige Heimkehrer aus Belarus zurückgeholt, die unter falschen Versprechen in das osteuropäische Land gelockt worden seien. Die Europäische Union wirft Belarus vor, als Reaktion auf Sanktionen Migranten und Flüchtlinge gezielt ins Land zu holen, um sie dann in die EU zu schleusen. Ein erheblicher Teil dieser Menschen kommt aus dem Irak.