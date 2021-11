Sieben-Tages-Inzidenz in Salzburg bereits bei 1.519,7

Das Bundesland Salzburg hat am Montag bei der Sieben-Tages-Inzidenz die 1.500 überschritten: Laut AGES wurden pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche in Salzburg 1.519,7 neue Fälle registriert. In Oberösterreich stieg die Sieben-Tages-Inzidenz mit 3.829 neuen Fällen auf 1.422,2 an. Gleich fünf Bezirke in Salzburg und Oberösterreich verzeichneten Inzidenzen über 2.000, darunter auch Braunau, jener Bezirk mit der geringsten Impfquote österreichweit.

Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz gab es in Tamsweg, 2.281,5 Fälle kamen da in der vergangenen Woche hochgerechnet pro 100.000 Einwohner hinzu. Der Bezirk Salzburg-Umgebung verzeichnete eine Inzidenz von 2.151. In Oberösterreich gab es am Montag nur noch drei Bezirke mit Inzidenzen unter 1.000, drei wiederum über 2.000. In Schärding betrug sie 2.207,6, in Vöcklabruck 2.167,5 und Braunau 2.112,80. In Braunau sind österreichweit die wenigsten Menschen geimpft - die Durchimpfungsrate betrug am Montag geringe 54,07 Prozent. Braunau machte sich zuletzt auch mit der schwächsten Aufklärungsquote beim Contact Tracing bemerkbar. Gering war die Durchimpfungsquote auch in Vöcklabruck mit 58,70 Prozent und Schärding mit 59,75 Prozent. Im Vergleich dazu meldete der burgenländische Bezirk Oberpullendorf die höchste Impfquote mit 74,95 Prozent.