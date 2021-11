Nichts Konkretes in Runde 2 der Beamten-Gehaltsverhandlungen

Die zweite Runde der Beamten-Gehaltsverhandlungen hat am Montagnachmittag noch nichts Konkretes gebracht. Weder gab es eine in Zahlen gegossene Forderung der Gewerkschaft noch ein solches Angebot der Regierung. Vereinbart habe man aber, dass zumindest die bereits zu Beginn außer Streit gestellte Inflation von 2,1 Prozent auch abgegolten werden soll.

Kogler und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hätten große Wertschätzung für die Leistungen aller öffentlich Bediensteten zum Ausdruck gebracht. Darüber habe man sich zwar gefreut, aber das müsse sich auch „in einer guten Gehaltserhöhung“ ausdrücken, betonte Schnedl, um deutlich zu machen: Auf die 2,1 Prozent Inflation „muss deutlich was draufgelegt werden“. Meidlinger ergänzte: „Die Wertschätzung muss sich auch im Geldbörserl widerspiegeln in Form eines deutlichen Lohnzuwachses.“ Beide Gewerkschafter betonten, dass die Kollegen in allen Bereichen in sehr schwierigen Zeiten hervorragende Leistungen erbracht hätten.