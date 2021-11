Biden und Xi schalten sich zu Videokonferenz zusammen

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wollen sich in der Nacht auf Dienstag (1.45 Uhr MEZ) zu einer Videokonferenz zusammenschalten. Inmitten großer Spannungen zwischen beiden Ländern wollen die Staatsoberhäupter ihre Positionen zu diversen Streitthemen austauschen und zugleich Bereiche möglicher Kooperation ausloten. Biden betrachtet China als mächtigsten Konkurrenten und geopolitische Herausforderung Nummer eins.

Eine hohe Beamtin des Weißen Hauses betonte vor dem Gespräch erneut, der US-Präsident setze im Umgang mit China auf einen „harten Wettbewerb“, wolle einen offenen Konflikt aber verhindern. Diesen Kurs werde Biden in dem Gespräch mit Xi vertreten. China wiederum äußerte die Hoffnung, dass beide Seiten „angemessen mit Differenzen umgehen“ würden. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte in Peking: „Wir hoffen, dass die USA mit China in die gleiche Richtung arbeiten.“