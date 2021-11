Inhaftierter US-Journalist in Myanmar freigelassen

Der aus der Haft in Myanmar entlassene US-Journalist Danny Fenster ist nach eigenen Worten im Gefängnis nicht physisch misshandelt worden. „Man hat mich nicht hungern lassen oder geschlagen“, sagte der 37-Jährige am Montag bei einer Zwischenlandung in Doha. Er sei „ohne Grund“ gefangen gehalten worden, aber „physisch war ich gesund“. Fenster war sechs Monate in Haft, bevor er am Montag überraschend aus dem berüchtigten Insein-Gefängnis in der Metropole Yangon entlassen wurde.