USA prüfen Ursprung von Weltraumschrott nach ISS-Gefährdung

Nachdem sich die Astronauten der Internationalen Raumstation ISS wegen Weltraumschrotts vorübergehend in Sicherheit bringen mussten, steht die Theorie eines möglichen russischen Raketentests als Ursprung der Trümmer im Raum. Das Weltraumkommando der US-Streitkräfte erklärte am Montag, es wisse von einem „Trümmer-erzeugenden Ereignis im Weltraum“. „Wir arbeiten aktiv daran, das Trümmerfeld zu charakterisieren.“

Die sieben Astronauten an Bord der ISS hatten sich Berichten zufolge zuvor wegen Weltraumschrotts vorübergehend in zwei an die Raumstation angedockte Raumfähren zurückgezogen. Die Raumkapseln vom Typ SpaceX Crew Dragon und Sojus können im Notfall zur Evakuierung genutzt werden.