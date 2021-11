Cyberkriminelle haben in Pandemie-Zeiten Hochkonjunktur

Die Masche mit den SMS nennen die Experten „SMishing“, zusammengesetzt aus SMS und Phishing, und dient zum Daten-Absaugen. Die Kurznachrichten werden ebenso wie Werbemails von vorgeblich seriösen Webshops immer öfter verschickt. „Die Internetbetrugszahlen schießen uns durch die Decke“, sagte Schweiger im Gespräch mit APA und „Kronenzeitung“. Dabei bauen die Täter immer raffiniertere Fakehomepages. Wer diese von den echten Online-Shops unterscheiden will, muss schon sehr genau schauen und einiges an Recherche- und Überprüfungsarbeit leisten.

Dazu kommt, dass vergleichsweise wenig Betrugsfälle Ermittlern bekannt werden. Bei Waren- und Dienstleistungsbetrügern geht es in den meisten Fällen nicht um Beträge, die den Betroffenen finanziell so weh tun, dass sie sich gleich an die Polizei wenden. 150 oder 250 verlorene Euro sehen viele nicht als Grund für eine Anzeige, zumal oft die Scham sehr im Vordergrund steht, reingelegt worden zu sein. Umgekehrt macht die Menge für die Kriminellen das Einkommen: „Die Täter verschicken die betrügerischen Mails oft gleich an zwei Millionen User. Zehn Prozent von diesen haben locker tatsächlich im Internet bestellt. Und wenn von diesen noch einmal zehn Prozent den Link zum Fakeshop anklicken, sind wir bei 20.000“, erläuterte Schweigers Kollege Jörg Kohlhofer.