Video-Gipfel Biden-Xi - Warnung vor Eskalation China-USA

Biden unterstrich in der rund dreieinhalbstündigen Videokonferenz die Notwendigkeit von „Leitplanken des gesunden Menschenverstandes“, die Kommunikationswege offen hielten und mögliche Eskalationen verhinderten. Auch Chinas Präsident sagte, beide Seiten müssten verhindern, dass die Beziehungen „vom Kurs abkommen und außer Kontrolle geraten“. Es sei normal, Meinungsverschiedenheiten zu haben. Entscheidend sei aber, diese in den Griff zu bekommen und eine Verschärfung zu verhindern. „Natürlich muss China seine eigene Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen schützen.“ Auch warnte Xi Jinping die USA, einen „neuen Kalten Krieg“ gegen China anzuzetteln.

Auch in der Videoschaltung mit Xi Jinping sprach der US-Präsident jede Menge Streitthemen an: Er äußerte sich besorgt über den Umgang Pekings mit der muslimischen Volksgruppe der Uiguren, die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, das Vorgehen Chinas in Tibet sowie über die Menschenrechte in der Volksrepublik insgesamt, wie das Weiße Haus mitteilte. Biden habe auch deutlich gemacht, „dass die amerikanischen Arbeitnehmer und Industrien vor den unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken der Volksrepublik China geschützt werden müssen“.