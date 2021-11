Sakkari kämpfte sich bei WTA Finals ins Semifinale

Maria Sakkari ist die letzte Halbfinalistin bei den mit 5 Mio. Dollar dotierten WTA Finals in Guadalajara. Die Griechin gewann am Montag (Ortszeit) das entscheidende Duell gegen die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus in drei Sätzen. Im bisher längsten Match des Turniers setzte sich Sakkari nach 2:47 Stunden mit 7:6(1),6:7(6),6:3 durch und beförderte Sabalenka damit ins Aus.