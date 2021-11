Burgenland führt FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein

Das Land Burgenland weitet angesichts der steigenden Coronazahlen die FFP2-Maskenpflicht aus. Ab Mittwoch muss in allen öffentlich zugänglichen Räumen wieder Maske getragen werden - etwa bei Veranstaltungen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gastgewerbe und bei körpernahen Dienstleistungen, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag. Das Impf- und Testangebot wird erweitert. Doskozil übte außerdem massive Kritik am Bund.