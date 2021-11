Liga bestätigt Funktionssperre gegen Ex-LASK-Vize Werner

Der Senat 2 der Fußball-Bundesliga hat die 18-monatige Funktionssperre gegen Jürgen Werner bestätigt. Der ehemalige Vizepräsident des LASK hatte gegen den gleichlautenden Senatsbeschluss vom Juni dieses Jahres Berufung eingelegt und Mitte September vom Protestkomitee der Liga vorerst Recht bekommen. Der Senat 2 sei nun aber nach Prüfung weiterer Sachverhalte in seiner Ansicht bestätigt worden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Bundesliga.