FPÖ drängt trotz Kickl-Erkrankung auf Lockdown-Ende

Behandelt wird der „Dringliche Antrag“ ab 15 Uhr. Die aktuelle vierte Corona-Welle samt den jüngsten Regierungsauseinandersetzungen prägte freilich schon die Budgetdiskussionen am Vormittag. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nützte seine Rede auch für einen Impfappell. „Wir wissen, die Impfung wirkt. Bitte lassen Sie sich impfen“, wandte er sich an die Bürger.

Er habe damals „gewagt zu sagen, dass wir es mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun bekommen werden, dass sich jeder, der nicht geimpft ist, früher oder später anstecken wird“, merkte Kurz an - und trat auch der Darstellung entgegen, die Impfung wirke nicht. Die 7-Tage-Inzidenz bei den Geimpften habe zuletzt fast 350 erreicht, jene der Ungeimpften aber mehr als 1.700. „Die Wahrheit ist also, dass nicht nur die Impfung wirkt, sondern auch jeder, er nicht geimpft ist, ein hohes Risiko hat, sich anzustecken“, bat Kurz alle noch nicht Geimpften: „Lassen Sie es sich noch einmal durch den Kopf gehen.“

Impfappelle kamen auch von Rednern der SPÖ und der NEOS. Aber sie kritisierten vorrangig die regierungsinternen Uneinigkeiten der letzten Tage. Während die Zahlen in die Höhen schnellen, dutzenden Menschen täglich sterben und das Pflegepersonal am Ende seiner Kräfte ist, „streiten Sie auf offener Bühne, schieben sich gegenseitig die Schuld zu und Verantwortung ab“, sah SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner einen „traurigen Tiefpunkt in 20 Monaten Pandemie“. Und forderte die Regierung auf: „Reißen sie sich zusammen und arbeiten sie gemeinsam an der Bewältigung dieser großen Krise.“

Für NEOS-Vizeklubchef Nikolaus Scherak war es „das denkmöglich Schlechteste aus beiden Welten“, das Türkis-Grün in den letzten Tagen zeigte. Kanzler und Minister von ÖVP und Grünen hätten sich „so oft gegenseitig widersprochen, dass sich die Bürger überhaupt nicht mehr auskennen was gilt“. Im Sommer habe die Regierung es verabsäumt, die nötigen Maßnahmen zur Hebung der Impfquote zu setzen - stattdessen habe Kurz die Pandemie für beendet erklärt.

FPÖ-Redner deponierten schon in der Budgetdebatte ihre Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung. Auch in der Begründung des „Dringlichen Antrags“ wird zwar die Freiheit des einzelnen bezüglich der Impfung betont, gleichzeitig aber die Wirksamkeit der verfügbaren Vakzine in Zweifel gezogen. Unter die Neuinfektionen mischten sich immer mehr Impfdurchbrüche und entgegen der Versprechungen verstürben auch jeden Tag Menschen in den Kliniken, die vollimmunisiert gewesen seien. „Es ist nun einmal Tatsache, dass gerade die mangelhafte Wirksamkeit des Impfstoffes die Pandemie weiter vorantreibt“, konstatiert der freiheitliche Parlamentsklub.