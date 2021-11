Corona-Streit im Nationalrat bei blauer „Dringlicher“

Die dramatische Corona-Lage hat den Nationalrat am Dienstag über einen „Dringlichen Antrag“ der FPÖ beschäftigt. Sie warf der Regierung eine „Hü-Hott“-Politik vor und kritisierte einmal mehr scharf, dass gesunde Menschen durch den Ungeimpften-Lockdown weggesperrt würden. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) rief hingegen zum Impfen auf und sah die Bereitschaft dazu „eindrucksvoll gestiegen“. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) räumte Kommunikationsfehler ein.

Die FPÖ hatte den „Dringlichen Antrag“ trotz der aktuellen Corona-Erkrankung ihres Parteichefs Herbert Kickl eingebracht, der derzeit in Quarantäne ist. Für ihn trat die Abgeordnete Dagmar Belakowitsch ans Rednerpult, um der Forderung nach einem sofortigen Ende des Lockdowns und einem Diskriminierungsverbot für Ungeimpfte Gewicht zu verleihen.

Besonders stört Belakowitsch die „enorme Spaltung“, die vor allem von der ÖVP bewusst vorangetrieben werde. Zudem feiere das „Denunziantentum“ fröhliche Urstände, sah sich die freiheitliche Abgeordnete an die Staatssicherheit in der DDR erinnert, was Schallenberg - ebenso wie einige Abgeordnete - entrüstet zurückwies. Strategisch hielt Belakowitsch der Regierung vor, einzig auf ein Standbein, nämlich die Impfung gesetzt zu haben. Auf die Medikation habe man dagegen vergessen.