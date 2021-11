Medwedew nach Erfolg über Zverev im ATP-Finals-Halbfinale

Titelverteidiger Daniil Medwedew steht bei den ATP Finals in Turin vorzeitig im Halbfinale. Der als Nummer zwei gesetzte Russe gewann am Dienstag einen Krimi gegen den deutschen Tennis-Weltranglistendritten Alexander Zverev mit 6:3,6:7(3),7:6(6) und damit auch sein zweites Gruppenspiel. Der Aufstieg in die nächste Runde war schon fix, da der Italiener Matteo Berrettini verletzungsbedingt seinen Rückzug aus dem Turnier bekannt gab. Für ihn springt Jannik Sinner als Ersatz ein.

Der 20-jährige Südtiroler traf noch am Abend auf den Polen Hubert Hurkacz. Berrettini hatte schon gegen Zverev am Sonntag beim Stand von 6:7(7),0:1 wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgegeben und gab wenige Stunden vor seiner zweiten Partie seine Entscheidung gegen eine weitere Teilnahme bekannt. „Ich bin am Boden zerstört, und ich habe niemals gedacht, dass ich beim wichtigsten Tennis-Event, das jemals in Italien ausgetragen wird, so aufgeben muss“, sagte der 25-jährige Wimbledon-Finalist.