Heftige Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Nach Gefechten im Grenzgebiet zu Aserbaidschan beklagt Armenien den Tod eines Soldaten sowie die Gefangennahme mehrerer Männer. Das Verteidigungsministerium in Eriwan im Südkaukasus teilte am Dienstag mit, es seien sieben Soldaten und fünf Wehrdienstleistende von Aserbaidschan gefangen genommen worden. Auf gegnerischer Seite habe es „zahlreiche Verluste“ gegeben. Aserbaidschan hingegen bestätigte keine Todesfälle in den eigenen Reihen und sprach nur von zwei Verletzten.