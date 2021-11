Aserbaidschan: Sieben tote Soldaten nach Armenien-Gefechten

Bei den jüngsten Gefechten in der Nähe der umstrittenen Region Berg-Karabach sind nach Angaben der Regierung in Baku sieben aserbaidschanische Soldaten getötet worden. Zehn weitere Soldaten seien bei den stundenlangen Kämpfen verletzt worden, erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch. Armenien meldete einen toten Soldaten, 13 Gefangennahmen und 24 Vermisste. Zwei militärische Stellungen seien von den aserbaidschanischen Streitkräften erobert worden.