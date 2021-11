Angeklagter Werner Schlager im Multiversum-Prozess befragt

Der frühere Tischtennis-Weltmeister Werner Schlager, dem im Großverfahren um das Schwechater Multiversum versuchter schwerer Betrug angekreidet wird, hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht seine Schuldlosigkeit betont. Er habe sich im Zusammenhang mit dem Großprojekt weder mit Finanzierungsfragen noch Förderanträgen befasst. Folglich habe er diesbezüglich „keine Wahrnehmungen“ gehabt. „Ich war in erster Linie Leistungssportler“, betonte Schlager.

Sein ganzer Kopf habe sich um Tischtennis gedreht, gab Schlager dem Schöffensenat zu verstehen: „Sonst kann ich nicht Weltmeister werden.“ Nachdem er bei der WM in Paris 2003 den Titel im Einzel geholt hatte, habe ihn ein Journalist angesprochen, dass man „mehr“ daraus machen könne. Der „Schreiberling“, wie sich Schlager ausdrückte, habe ihm „eine große Halle bei Wien“ schmackhaft gemacht. Der Gedanke, nach seiner aktiven Karriere im Rahmen eines Projekts sein Wissen der Jugend weitergeben zu können, habe ihm gefallen: „Ich war Feuer und Flamme. Das war genau das, was der europäische und österreichische Tischtennissport gebraucht hat.“

Schlager bestätigte, dass die zweite Halle primär für Veranstaltungen der Stadt Schwechat gedacht war, er aber mit seiner Akademie auch die Mehrzweckhalle nutzen sollte. Der zentrale Vorwurf der WKStA gegen den Ex-Spitzensportler besteht darin, Schlager habe 2007 in einem Brief an den damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) diesem wider besseren Wissens vorgemacht, er werde mit seiner Werner Schlager Academy die Mehrzweckhalle bis zu 70 Prozent auslasten und dies später gegenüber dem seinerzeitigen Sport-Staatssekretär Reinhold Lopatka (ÖVP) bekräftigt. Mit diesen wahrheitswidrigen Angaben habe Schlager die politischen Entscheidungsträger getäuscht und so zur Auszahlung von Förderungen von bis zu 5,1 Mio. Euro zu verleiten versucht, heißt es in der Anklage.