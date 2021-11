Landesgalerie-Chefin Ridler setzt auf „Dynamik und Wagemut“

Bei einem Pressegespräch in Wien hat Gerda Ridler, designierte künstlerische Leiterin der Landesgalerie NÖ in Krems, am Mittwoch ihre Pläne für 2022 präsentiert. Schwerpunkte bilden die verstärkte Anbindung der NÖ Landessammlungen und heimische sowie internationale Kunst mit installativen Projekten. Ridler tritt ihre Funktion am 1. Jänner 2022 an.