„Große Freiheit“ erhält zwei europäische Filmpreise

Zwei heimische (Ko-)Produktionen gehören zum Favoritenkreis für die Europäischen Filmpreise, die am 11. Dezember in Berlin verliehen werden. Sebastian Meises „Große Freiheit“ ist mit Franz Rogowski in der Schauspielersparte vertreten und die Koproduktion „Quo vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić mit gleich vier Nominierungen. Die ersten Auszeichnungen in den Nebensparten wurden aber bereits jetzt bekanntgegeben - und „Große Freiheit“ kann sich gleich doppelt freuen.