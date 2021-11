Proteste gegen Putsch im Sudan

Im Sudan haben am Mittwoch zahlreiche Menschen gegen die Machtübernahme durch das Militär protestiert. In Khartum sollen Sicherheitskräfte Tränengas eingesetzt und wichtige Brücken und Straßen gesperrt haben, berichtete der Sender Al-Jazeera. In sozialen Medien waren Aufnahmen brennender Reifen zu sehen. Die Demonstranten forderten die Rückkehr zur zivilen Ordnung. Seit dem Putsch am 25. Oktober sind die meisten Telefonleitungen und Internetverbindungen blockiert.