Krebshilfe fordert Lockdown für alle

Die Österreichische Krebshilfe verlangt wegen „Gefahr in Verzug“ sofortige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Darunter ist auch die Forderung nach einem „Lockdown für geimpfte und ungeimpfte Menschen in ganz Österreich - zumindest in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Das sei nötig, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im intensivmedizinischen Bereich (Herz- und Krebsoperationen, Unfälle etc.) zu gewährleisten.