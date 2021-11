Vorarlberger Landeschef Wallner positiv auf Corona getestet

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das positive Ergebnis eines am Dienstagabend durchgeführten Antigentests wurde am Mittwoch durch einen PCR-Test bestätigt, informierte die Landespressestelle. Der 54-Jährige habe lediglich leichte Erkältungssymptome und werde seine Arbeit aus dem Homeoffice fortsetzen, hieß es. Von Wallners Büro sei eine Liste der Kontaktpersonen erstellt worden, diese seien bereits informiert.

Der Landeshauptmann werde seine Termine in den nächsten Tagen per Videokonferenz wahrnehmen, insbesondere das bevorstehende Treffen der Landeshauptleute am Freitag. Wallner war mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer immunisiert worden, seinen zweiten Stich erhielt er am 12. Juni.