Vater in Schweden gesteht Messerangriff auf seine Kinder

Nachdem am Sonntagabend in Hässelby bei Stockholm zwei schwer verletzte Kinder gefunden wurden, hat der Vater ein Geständnis abgelegt. Der Mann räumte ein, seine Kinder mit einem Messer verletzt zu haben, wie seine Anwältin am Mittwoch bei einem Haftrichter-Termin sagte, über den der Fernsehsender SVT berichtete. Zudem habe er verursacht, dass die beiden aus großer Höhe zu Boden fielen. Eines der beiden starb am Montag, das andere erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.