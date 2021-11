Zweiter Budgettag im Nationalrat mit Bildung beendet

Im Landwirtschafts- und Tourismusbereich sah die Opposition die Regierung kaum auf die aktuelle vierte Coronawelle vorbereitet. Ressortchefin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wollte lieber über die Förderung des ländlichen Raums, die Herausforderungen durch den Klimawandel oder den Breitbandausbau reden. Beim Tourismus merkte sie an, dass dieser von der Pandemie am härtesten getroffen sei. Für den entsprechenden Hilfsfonds sei aber das Finanzressort zuständig, deshalb finde sich dies nicht im Tourismusbudget wieder. Köstingers Ministerium verfügt 2022 über rund 3,4 Mrd. Euro, um rund 104 Mio. Euro mehr als heuer.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) kann sich in seinen Teilbudgets ebenfalls über Zuwächse freuen. 10,2 Milliarden Euro sind für den Bildungsbereich festgesetzt, das sind plus 3,1 Prozent. 83 Prozent sind für Personalkosten im weiteren Sinne eingeplant. Für Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise sind 306,4 Mio. Euro reserviert. Neben Vorkehrungen für den Präsenzunterricht, also Antigen- und PCR-Testungen, Masken und Desinfektionsmittel ist davon die Weiterführung des Förderstundenpakets umfasst - für die Opposition zu wenig. Wissenschaft und Forschung erfahren eine Budgetsteigerung um gleich 6,8 Prozent. Zusätzliche Mittel gehen dabei vor allem an die Universitäten, die um 268 Mio. Euro mehr erhalten.