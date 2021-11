Salzburg verliert erstes CHL-Achtelfinale in Rouen 0:3

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Eishockey-Champions-League eine bittere 0:3-Niederlage erlitten. Gegen den französischen Serienmeister Rouen Dragons gerieten die Bullen nach einem torlosen ersten Abschnitt zunächst im zweiten Drittel 0:1 in Rückstand, dann entschied ein Doppelschlag durch Roland Vigniers (53./56.) das Match. Das 0:3 entstand im Powerplay der Salzburger sogar in Überzahl.