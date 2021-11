Altenberger und Riahi neues Präsidentenduo der Filmakademie

Die 34-jährige Altenberger, die für ihren Part der Mutter in „Die beste aller Welten“ auch bereits mit einem von der Akademie organisierten Filmpreis geehrt wurde, unterstrich nach ihrer Wahl die Bedeutung des Zusammenhalts in der Filmbranche: „Gemeinsam erreichen wir mehr als alleine. Gerade in künstlerischen Berufen und Prozessen ist es so wichtig, Gemeinschaft, Netzwerk und Solidarität erfahren zu können.“ Dabei appellierte sie an das Selbstbewusstsein der Branche: „Der österreichische Film ist weltweit eine Marke, setzt Akzente und bringt immer wieder Besonderes hervor. Wir können so unglaublich stolz auf den österreichischen Film und unsere Filmschaffenden sein!“