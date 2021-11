Ballettlegende John Neumeier mit Buch-Preis geehrt

Hamburgs Ballett-Intendant John Neumeier und sein Ehemann, der Mediziner Hermann Reichenspurner, sind am Mittwoch mit dem Günther-Buch-Preis geehrt worden. Die mit je 20.000 Euro verbundene Auszeichnung wurde am Abend bei einer nicht-öffentlichen Veranstaltung im Ernst Deutsch Theater in Hamburg verliehen. Sie wird seit 1972 zur Würdigung herausragender Verdienste um die Wissenschaft vergeben – in jährlichem Wechsel zwischen Medizin und Geisteswissenschaften.