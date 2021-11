Auto stürzte in die Traun - 18-jähriger Beifahrer tot

Eine 19-jährige Alkolenkerin ist in der Nacht auf Donnerstag in Lambach (Bezirk Wels-Land) mit den Auto von der Fahrbahn abgekommen und in die Traun gestürzt. Der 18-jährige Beifahrer konnte sich nicht selbst aus dem Wagen befreien und wurde erst nach 35 Minuten von Tauchern aus vier Metern Tiefe tot geborgen. Der Lenkerin gelang es, durch ein offenes Fenster aus dem Pkw zu kommen und selbstständig ans Ufer zu schwimmen, berichtete die Polizei.