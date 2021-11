Vierte Corona-Welle lässt Sterblichkeit wieder steigen

Auch die vierte Welle der Corona-Pandemie führt zu einem deutlichen Anstieg der Sterbefälle. Laut Statistik Austria steigt die Anzahl der Todesfälle seit Mitte Oktober an. Allein in der ersten Novemberwoche sind demnach 1.903 Menschen gestorben - um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. „Derzeit erinnert der Verlauf der Corona-Pandemie stark an die Entwicklung vor einem Jahr“, warnte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag,

Die von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen enthalten alle Sterbefälle und nicht nur die Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Diese steigen zwar ebenfalls stark an, liegen aber noch deutlich unter den traurigen Spitzenwerten des Vorjahres; Der Krisenstab der Regierung hat vorige Woche 204 an bzw. mit Covid-19 verstorbene Menschen gemeldet, um 59 mehr als in der Woche davor. Das sind bereits fast so viele wie am Höhepunkt der dritten Infektionswelle im Frühjahr (238 in der Woche von 5. bis 11. April), aber deutlich weniger als voriges Jahr um diese Zeit. Damals meldete der Krisenstab 418 Covid-Tote binnen sieben Tagen. Im Dezember stiegen die wöchentlich gemeldeten Corona-Toten auf bis zu 878.