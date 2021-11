2021 wohl eines der wärmsten und kältestes Jahr seit 2010

„Die letzten Jahre waren extrem warm und liegen fast alle noch weiter vorne in der Rangliste“, sagte der Klimatologe weiter. Das Ranking führen 2018, 2014 und 2019 an. 16 der 20 wärmsten Jahre fanden in diesem Jahrtausend statt, überraschend reihen sich in die Liste auch die Jahre 1822 und 1797 ein.