Mediziner warnen vor Versorgungsengpässen bei Herzpatienten

Die Coronavirus-Lage in Österreich spitzt sich weiter zu. Am Donnerstag hat nun die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) vor Versorgungsengpässen bei Herzpatienten gewarnt. Bereits in mehreren Bundesländern sind diese „sehr besorgniserregend“ und auf die massiv gestiegene Zahl der Covid-19-Fälle zurückzuführen, sagte ÖKG-Präsident Bernhard Metzler. Kollateralschäden - wie es sie in der ersten Corona-Welle gegeben hat - müssen unbedingt vermieden werden.